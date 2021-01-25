В Индии заявили о попытке вторжения Китая на спорной границе: что известно

На прошлой неделе Индия предотвратила попытку китайских военных пересечь спорный участок границы в Нака Ла в Северном Сиккиме. Индийская армия заявила о "незначительном противостоянии", но источники говорят о десятках пострадавших.

Об этом пишет индийское агентство India Today.

Источники агентства рассказали, что китайские солдаты на прошлой неделе попытались осуществить вторжение на спорную территорию, но столкнулись с индийскими солдатами. В результате жесткого столкновения, как сказали источники, пострадали по меньшей мере 20 китайских солдат и четверо индийских военных.

В ходе столкновения индийским военным удалось отбросить назад китайских солдат, даже несмотря на плохие погодные условия в Северном Сиккиме. Сейчас ситуация в районе соприкосновения напряженная, но стабильная.

В то же время индийская армия заявила в понедельник, что столкновение в Нака Ла было "незначительным" и было решено местными командирами согласно установленным протоколам.

Отмечается, что информация о боевом столкновении появилась после того, как Индия и Китай провели переговоры по ситуации в приграничных районах и обсудили вопросы разведения войск.

Напомним, в июне прошлого года на спорной китайско-индийской границе в Гималаях произошла перестрелка между военными этих стран. Тогда в результате конфликта погибли 20 индийских военных.

После этого Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями. Китай и Индия обвинили друг друга в преднамеренных провокациях.