ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імпічмент Трампу: коли може початися процес

Новость на русском → США, Неділя 10 січня 2021 17:24
Імпічмент Трампу: коли може початися процес Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлія Струк

Конгресмен-демократ Джим Клайберн заявив, що в Сполучених Штатах статті для імпічменту чинного президента Дональда Трампа можуть бути представлені в Палаті представників на майбутньому тижні. А саме 12 або 13 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Статті можуть бути представлені у вівторок або середу, перш ніж їх дійсно представлять, але я думаю, що вони будуть представлені на цьому тижні", - заявив конгресмен.

Як писало РБК-Україна, раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, згідно з 25-ю поправкою, віце-президент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття у 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Конгресс США Дональд Трамп імпічмент
NEWS
Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу
DAILY
Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому
Мілан Лєліч, Олег Черниш Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому