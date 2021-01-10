Імпічмент Трампу: коли може початися процес

Конгресмен-демократ Джим Клайберн заявив, що в Сполучених Штатах статті для імпічменту чинного президента Дональда Трампа можуть бути представлені в Палаті представників на майбутньому тижні. А саме 12 або 13 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Статті можуть бути представлені у вівторок або середу, перш ніж їх дійсно представлять, але я думаю, що вони будуть представлені на цьому тижні", - заявив конгресмен.

Як писало РБК-Україна, раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, згідно з 25-ю поправкою, віце-президент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття у 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.