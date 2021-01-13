Імпічмент Трампа підтримала Палата представників: що далі

Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за відсторонення діючого президента Дональда Трампа від влади. Він став третім лідером в історії країни, кого спіткала ця доля.

Про це повідомляє CNN.

За винесення резолюції проголосували 232 члени палати, проти - 197, голоси ще п'яти конгресменів підраховуються.

Стаття імпічменту

Конгрес США затвердив статті імпічменту президента - підбурювання до заколоту. Під цим мається на увазі штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, що відбувся 6 січня цього року.

В тексті резолюції, зокрема, згадують слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками, які "в контексті заохочували і призвели до беззаконних дій під Капітолієм".

Що буде далі?

Оскільки Палата представників підтримала обвинувачення (тим самим оголосивши імпічмент), наступним кроком стає суд над президентом в Сенаті США. Після цього процедура імпічменту перетвориться в судовий процес, на якому Палата представників фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль членів суду присяжних.

Дата початку процесу залежить від того, коли Палата представників США передасть сенаторам обвинувальний висновок, для чого необхідно провести окреме голосування. Однак в Демократичній партії обіцяли, що передадуть справу до Сенату відразу після схвалення резолюції.

Представники Республіканської партії заявили, що не будуть скликати позачергове засідання Сенату для розгляду питання про імпічмент Трампа.

Для того, щоб усунути президента від посади, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів, тобто - 67 зі 100.

Дональд Трамп став єдиним президентом в історії США, якому Палата представників двічі за термін оголошувала імпічмент. Однак, минулого разу Сенат не підтримав Палату представників.

Що загрожує Трампу у разі імпічменту

Процес суду над Дональдом Трампом у Сенаті США може продовжуватися і після того, як він перестане бути президентом. Однак в історії Сполучених Штатів таких прецедентів поки не було.

Якщо американські сенатори вирішать продовжити процес розгляду обвинувачень проти Трампа після того, як він піде з посади, їх метою і результатом процесу може стати прийняття заборони для 45-го президента на участь у політичному житті, наприклад, на участь у будь-яких майбутніх виборах.