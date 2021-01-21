Байден надасть Сенату самому вирішувати питання імпічменту Трампа

Джо Байден надасть Сенату США самому вирішувати, як діяти в питанні про імпічмент Трампа - Білий дім. Президент США збирається залишити сенаторам технічні питання, що стосуються часу і особливостей процедури.

Про це заявила в середу на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що, на думку Байдена, першорядним є питання затвердження матеріальної допомоги в період пандемії та налагодження діалогу демократів і республіканців по цій темі.

"Ми впевнені, що, як і американський народ, Сенат також може вирішувати одночасно кілька завдань - він може виконувати свої конституційні зобов'язання, в той же час продовжуючи займатися проблемами американських людей", - додала Псакі.

Нагадаємо, Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавця, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відмовився екстрено скликати сенаторів для розгляду питання про імпічмент Трампа. До 19 січня Сенат знаходиться на канікулах.