Гвінея почала вакцинацію від Еболи після спалаху хвороби

Гвінея в рамках реагування на спалах лихоманки Ебола почала вакцинацію груп високого ризику. Вакцинація почалася в Гуеці, сільській громаді в префектурі Н'Зерекоре, де 14 лютого зафіксували перші випадки Еболи.

Щеплення від Еболи робитимуть медикам та людям, які контактували з підтвердженим хворим на лихоманку. Вакцинація у Гвінеї почалася з медичних працівників.

Кампанію з вакцинації від Еболи почали через 24 години після прибуття в країну 11 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV, які відправила ВООЗ зі штаб-квартири у Женеві. Також ВООЗ організовує розгортання близько 8500 доз американської вакцини Merck. Так, на першому етапі вакцинації Гвінея матиме майже 20 тисяч доз вакцин.

Гвінеї також допомогає Світова продовольча програма, яка організовує спеціальні рейси для доставки вакцин від Еболи та інших потрібних матеріалів.

У 2014-16 роках у Гвінеї був один з найбільших спалахів Еболи в Африці. Тоді на лихоманку захворіли 28 тисяч осіб. Жертвами захворювання стали понад 11 тисяч людей.

Чим небезпечна Ебола

Хвороба дуже легко поширюється і характеризується тяжким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.

Вірус вражає людину і тварин, передається через кров та інші виділення. Також заразитися Еболою можна через предмети, з якими контактував хворий. Крім того, вірус Ебола ще протягом декількох місяців зберігається в організмі після одужання.

Для лікування лихоманки Еболи розроблено та схвалено до застосування кілька вакцин американських фармацевтичних компаній.