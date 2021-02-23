Гвинея начала вакцинацию от Эболы после вспышки болезни

Гвинея в рамках реагирования на вспышку лихорадки Эбола начала вакцинацию групп высокого риска. Вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи Эболы.

Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденным больным лихорадкой. Вакцинация в Гвинее началась из медицинских работников.

Кампанию по вакцинации от Эболы начали через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве. Также ВОЗ организовывает развертывание около 8500 доз американской вакцины Merck. Так, на первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин.

Гвинее также помогает Мировая продовольственная программа, которая организовывает специальные рейсы для доставки вакцин от Эболы и других нужных материалов.

В 2014-16 годах в Гвинее была одна из крупнейших вспышек Эболы в Африке. Тогда лихорадкой заболели 28 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более 11 тысяч человек.

Чем опасна Эбола

Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться Эболой можно через предметы, с которыми контактировал больной. Кроме того, вирус Эбола еще в течение нескольких месяцев сохраняется в организме после выздоровления.

Для лечения лихорадки Эболы разработано и одобрено к применению несколько вакцин американских фармацевтических компаний.