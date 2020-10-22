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У Грузії звільнили 43 заручників із захопленого банку

Автор: Артур Родивилов

Поліція звільнила 43 заручники з філії банку Грузії в Зугдіді. Спеціальні слідчі заходи тривають.

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Про це повідомляє телеканал Rustavi 2.

В поліції закликали утриматися від поширення непідтвердженої інформації, яка може перешкодити здійсненню операції.

"На даному етапі 43 заручники, взяті загарбником, звільнені, і поліція перевела їх на безпечну територію. На місці тривають слідчі заходи", - йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії". Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

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