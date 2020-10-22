В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка

Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

В полиции призывали воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции.

"На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

По данному инциденту в МВД Грузии возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса - разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.