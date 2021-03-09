Держдеп США звинуватив російську розвідку в поширенні дезінформації про вакцини

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що чотири російські онлайн-платформи поширювали дезінформацію про вакцини, схвалених в США. Вони робили це під керуванням розвідслужб Росії.

Нед Прайс зробив цю заяву під час брифінгу .

"Визначено чотири російські онлайн-платформи, які працювали під управлінням розвідслужб і поширювали дезінформацію про вакцини. Очевидно, що Росія вдається до старих прийомів, і поширення дезінформації про вакцини, які, як ми знаємо, рятують людям життя, може ставити людей під загрозу", - сказав Прайс.

Він прокоментував публікацію The Wall Street Journal (WSJ) про дезінформацію про вакцини з боку Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію по дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.

Зазначимо, американські вчені скептично ставляться до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавірусу однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує тривалий захист.