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Госдеп США обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных в США. Они делали это под управлением разведслужб России.

Нед Прайс сделал это заявление во время брифинга.

Он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о дезинформации по вакцинам со стороны России.

"Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах... Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может ставить людей под угрозу", - сказал Прайс.

Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Отметим, американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

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