Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа, включаючи Помпео

Міністерство закордонних справ Китаю ввело санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. У списку санкцій є колишній державний секретар США Майк Помпео.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У заяві говориться, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться в заяві.

У санкційний список входять: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.

"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться в заяві.

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