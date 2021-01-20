ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа, включаючи Помпео

Новость на русском → Пекін, Середа 20 січня 2021 19:32
Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа, включаючи Помпео Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ Китаю ввело санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. У списку санкцій є колишній державний секретар США Майк Помпео.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У заяві говориться, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться в заяві.

У санкційний список входять: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.

"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться в заяві.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Китай Дональд Трамп Санкції
NEWS
Перша жінка віце-президент США. Камала Харріс вступила на посаду
Андрій Козловськийредактор стрічки новин Перша жінка віце-президент США. Камала Харріс вступила на посаду
DAILY
Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі