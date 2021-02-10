Німеччину охопила третя хвиля COVID-19. Карантин продовжено до березня

Згідно з рішенням канцлера Ангели Меркель і прем'єр-міністрів федеральних земель залишаються в силі всі діючі в країні обмеження.

Будуть працювати школи вирішать влади федеральних земель країни.

При цьому з початку березня в Німеччині можуть послабити деякі карантинні заходи, проте з умовами.

Так, приміром, з 1 березня можуть відкритися перукарні, але за умови дотримання правил гігієни.

При цьому карантин можуть послабити, якщо протягом семи днів число нових випадків зараження коронавірусом буде стабільно нижче 35 на 100 тисяч населення.

Тоді мова може йти про відкриття, наприклад, торгових точок, музеїв та інших закладів.

Крім того, Ангела Меркель зазначила, що темпи зниження захворюваності коронавірусом в Німеччині викликають велике задоволення.

"Ми можемо бути дуже задоволені. Третя хвиля коронавірусу окреслилася, ми повинні боротися з нею", - заявила вона.