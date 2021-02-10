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Германию охватила третья волна COVID-19. Карантин продлили до марта

Автор: РБК-Украина

Правительство Германии приняло решение продлить карантин на всей территории страны. Он будет действовать по меньшей мере до 7 марта.

Об этом сообщает Bild.

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Согласно решению канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель остаются в силе все действующие в стране ограничения.

Будут ли работать школы решат власти федеральных земель страны.

При этом с начала марта в Германии могут ослабить некоторые карантинные меры, однако с условиями.

Так, к примеру, с 1 марта могут открыться парикмахерские, но при условии соблюдения правил гигиены.

При этом карантин могут ослабить, если в течение семи дней число новых случаев заражения коронавирусом будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч населения.

Тогда речь может идти об открытии, например, торговых точек, музеев и других заведений.

Кроме того, Ангела Меркель отметила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в Германии вызывают большое удовлетворение.

"Мы можем быть очень довольны. Третья волна коронавируса обозначилась, мы должны бороться с ней", - заявила она.

Напомним, ранее премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия выйдет из локдауна без риска начала третьей волны заражения COVID-19. Но для этого еще не наступило время.

Кроме того, Меркель прогнозирует, что ситуация с COVID-19 улучшится до осени. А в ближайшие месяцы не стоит ждать улучшения эпидемиологической ситуации.

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