Німеччина бачить "позитивні зрушення" у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі є "позитивні зрушення". За його словами, на це вплинуло угода про перемир'я, досягнута 27 липня.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, припинення вогню на Донбасі тривало довше всіх з початку конфлікту.

"Ми сидимо за одним столом з Росією в Раді Безпеки ООН, в Берлінському лівійському процесі, а також з українського питання... Щ одо України та Лівії, безумовно, є позитивні зрушення. Припинення вогню на сході України тривало довше всіх з початку конфлікту", - сказав він.

Маас підкреслив важливість подальших переговорів з Москвою, оскільки вирішення конфліктів, на його думку, залежить від міжнародної спільноти.

"Тому діалогу з Москвою не може бути кінця. Надто багато людей у світі залежить від міжнародної спільноти, яка зможе покласти край цим конфліктам в діалозі з росіянами", - заявив глава МЗС Німеччини.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що п'ять місцевих жителів отримали поранення з початку перемир'я на Донбасі. При цьому з початку 2020 року на Донбасі жертвами бойових дій стали 60 мирних жителів - 8 загинули та 52 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський незадоволений мінським форматом для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також Зеленський заявляв, що нормандського формату недостатньо для врегулювання ситуації на Донбасі, тому необхідний прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.