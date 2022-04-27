Німеччина перестала вважати Росію надійним партнером

У Німеччині відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Польщі та Болгарії усупереч укладеним контрактам. Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що на Росію більше не можна покладатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Федеральний уряд перестав вважати РФ партнером, що заслуговує на довіру. Позиція Росії щодо постачання газу в окремі країни ЄС підтвердила неможливість покладатися на неї в довготривалій перспективі.

За словами Гебештрайта, офіційний Берлін виніс на порядок денний зусилля щодо зменшення залежності від російського газу. "Чим швидше це станеться, тим краще", – запевнив офіційний представник уряду.

Німеччина за 8 тижнів після початку Росією війни проти України зуміла знизити частку імпортованої з РФ нафти до 12%, а газу – до 35%. Торік російське блакитне паливо покривало 55% німецьких потреб.