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Германия перестала считать Россию надежным партнером

Фото: Германия разочаровалась в России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В Германии отреагировали на решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии вопреки заключенным контрактам. Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что на Россию больше нельзя полагаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Федеральное правительство перестало считать РФ заслуживающим доверия партнером. Позиция России относительно поставки газа в отдельные страны ЕС подтвердила невозможность полагаться на нее в долгосрочной перспективе.

По словам Хебештрайта, официальный Берлин вынес на повестку дня усилия по уменьшению зависимости от российского газа. "Чем быстрее это произойдет, тем лучше", – заверил официальный представитель правительства.

Германия в течение восьми недель после начала Россией войны против Украины сумела снизить долю импортируемой из РФ нефти до 12%, а газа – до 35%. В прошлом году российское голубое топливо покрывало 55% немецких потребностей.

К слову, в Азии выросли цены на сжиженный газ после отказа РФ поставлять голубое топливо в Польшу и Болгарию.

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