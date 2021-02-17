Генсек ООН: розподіл COVID-вакцин несправедливий, 130 країн ще не отримали препарат

Поширення вакцин від COVID-19 у світі здійснюється несправедливо і нерівномірно. Це може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією.

"Ми повинні домагатися того, щоб усі люди повсюдно мали можливість вакцинуватися як можна швидше. Однак прогрес у тому, що стосується вакцин, був значною мірою нерівномірним і несправедливим", - заявив він.

Генсек ООН відзначив, що 75% щеплень від коронавірусу зробили лише десять країн. При цьому він додав, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.