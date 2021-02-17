Генсек ООН: распределение COVID-вакцин несправедливо, 130 стран еще не получили препарат

Распространение вакцин от COVID-19 в мире осуществляется несправедливо и неравномерно. Это может серьезно осложнить борьбу с пандемией.

"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым", - заявил он.

Генсек ООН отметил, что 75% прививок от коронавируса сделали лишь десять стран. При этом он добавил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.