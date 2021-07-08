Франція закликала країни ЄС не визнавати вакцини з Росії та Китаю

У Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.
Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Francе 2.
За його словами, громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також в ряді інших країн, всього чотири.
"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав політик.
Нагадаємо, на початку червня Словаччина відмовилася від закупівлі російської вакцини "Супутник V". Причина такого рішення влади країни полягала в тому, що жителі країни уникають щепитися від коронавірусу цим препаратом.
Зазначимо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини писало, що Євросоюз відклав схвалення вакцини "Супутник V" через те, що російська сторона не надала вчасно дані про препарат.