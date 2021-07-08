Франция призвала страны ЕС не признавать вакцины из России и Китая

Во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждат доверять только проверенным вакцинам.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, cообщает РБК-Украина , ссылаясь на телеканал Francе 2 .

По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - сказал политик.