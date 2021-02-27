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В FDA рекомендовали одобрить вакцину Johnson&Johnson в США

Новина українською → США, Суббота 27 февраля 2021 03:50
В FDA рекомендовали одобрить вакцину Johnson&Johnson в США Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

Об этом сообщает CNN.

Консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины.

Для прививки вакциной Johnson & Johnson нужна только одна доза, а не две, как в случае со другими вакцинами. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин: от компании Pfizer и BioNTech, а также от американской компании Moderna.

5 февраля компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%.

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