Фаєри та перші постраждалі: мітингарі в Москві йдуть на Червону площу

У Москві сьогодні також проходять масові акції протесту в підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Вже є перші постраждалі з боку мітингарів, а в силовиків полетіли фаєри та сніжки.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Зараз протестувальники рухаються колоною на Червону площу, де розташований Кремль, який є адміністрацією президента Росії Володимира Путіна.

На Тверській, хтось з учасників протесту на шляху до Червоної площі кинув в бік силовиків фаєр, а інші протестувальники кидають у правоохоронців сніжки та інші предмети. У відповідь силовики намагаються відтіснити протестувальників з Тверської.

Фото: фаєр, який протестувальники кинули в силовиків (t.me/bbbreaking)

Є інформація про перших потерпілих у сутичках з силовиками в Москві. Журналісти повідомляють, що з колони протестувальників вивели декілька осіб з різними травмами. Точна кількість постраждалих - невідома.

Нагадаємо, сьогодні в містах Росії почалися акції протесту з вимогою звільнення арештованого опозиціонера Навального. Опозиціонера відправили в СІЗО після його повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отрутою. У причетності до отруєння Навального підозрюють російські спецслужби.

Крім того, як повідомили журналісти Bloomberg, Навальному в Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. Щодо нього російська влада зараз розслідує відразу декілька справ.