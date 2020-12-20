Євросоюз закриє пасажирське сполучення з Британією через мутацію COVID, - Bild

Євросоюз закриє пасажирське сполучення з Великобританією через випадків зараження мутованим коронавірусом на острові. Це рішення мають затвердити на наступному тижні.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

ЄС збирається заборонити пасажирське сполучення літаками, поїздами, а також закрити для британців в'їзд через Євротунель під Ла-Маншем. Деталі обмежень країни повинні узгодити до початку наступного тижня.

Відомо, що в понеділок вранці представники країн-членів Євросоюзу обговорять спільні заходи для реагування на виникнення та поширення нового типу коронавірусу, осередок якого, ймовірно, знаходиться у Великобританії.

Нагадаємо, сьогодні низка європейських країн вже вирішили заборонити на різні терміни авіасполучення з Британією. Серед них Німеччина, Австрія, Італія, Нідерланди і Бельгія.

Також Ізраїль вирішив не пускати в країну іноземців, які прибувають з Британії, Данії і Південної Африки. У цих країнах виявили випадки зараження мутованим коронавірусом.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

Він поширюється на 70% швидше і поки невідомо, як з ним справляється вакцина Pfizer, якої вже вакцинують у Британії та деяких інших країнах світу.