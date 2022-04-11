Євросоюз вирішив збільшити постачання зброї до України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками саміту глав дипломатичних відомств країн-членів ЄС анонсувала нарощування постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Європейський Союз є другом України, тому ми активізуємо постачання зброї у найближчому майбутньому", – заявила очільниця німецького МЗС.

Дипломати країн-членів ЄС передбачають ескалацію бойових дій. Зокрема, на погіршення ситуації на сході України послався і верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Головним завданням ЄС на сьогоднішньому етапі, на його думку, є посилення обороноздатності України. Натомість решта питань, зокрема і нові санкції проти РФ, відходять на другий план.