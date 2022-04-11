Євросоюз вирішив збільшити постачання зброї до України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками саміту глав дипломатичних відомств країн-членів ЄС анонсувала нарощування постачання озброєнь Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Європейський Союз є другом України, тому ми активізуємо постачання зброї у найближчому майбутньому", – заявила очільниця німецького МЗС.
Дипломати країн-членів ЄС передбачають ескалацію бойових дій. Зокрема, на погіршення ситуації на сході України послався і верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Головним завданням ЄС на сьогоднішньому етапі, на його думку, є посилення обороноздатності України. Натомість решта питань, зокрема і нові санкції проти РФ, відходять на другий план.
Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про наявність у Білому домі переліку необхідного Україні озброєння.
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