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Евросоюз решил увеличить поставки оружия в Украину

Фото: Анналена Бербок (в центре) на саммите министров иностранных дел ЕС (twitter.com/ABaerbock)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам саммита глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС анонсировала наращивание поставок вооружений Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Европейский Союз является другом Украины, поэтому мы активизируем поставки оружия в ближайшем будущем", – заявила глава германского МИД.

Дипломаты стран-членов ЕС предполагают эскалацию боевых действий. В частности, на ухудшение ситуации на востоке Украины сослался и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Главной задачей ЕС на сегодняшнем этапе, по его мнению, является усиление обороноспособности Украины. В то же время остальные вопросы, в том числе и новые санкции против РФ, отходят на второй план.

Напомним, что президент Зеленский заявил о наличии в Белом доме перечня необходимого Украине вооружения.

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