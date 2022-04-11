Евросоюз решил увеличить поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам саммита глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС анонсировала наращивание поставок вооружений Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Европейский Союз является другом Украины, поэтому мы активизируем поставки оружия в ближайшем будущем", – заявила глава германского МИД.
Дипломаты стран-членов ЕС предполагают эскалацию боевых действий. В частности, на ухудшение ситуации на востоке Украины сослался и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Главной задачей ЕС на сегодняшнем этапе, по его мнению, является усиление обороноспособности Украины. В то же время остальные вопросы, в том числе и новые санкции против РФ, отходят на второй план.
Напомним, что президент Зеленский заявил о наличии в Белом доме перечня необходимого Украине вооружения.
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