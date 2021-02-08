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Ще один палац: журналісти знайшли дачу Путіна в Криму

Автор: Дмитро Левицький

У російського президента Володимира Путіна знайшли ще одну резиденцію. Як з'ясували журналісти, очільник Кремля створив собі ще один "палац" на території окупованого Криму.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Ще один "палац" російського президента розташований між Форосом та Ялтою, в колишньому селі Мухалатка. Там ще з радянських часів розташовані державні дачі №6, №8, №9 та №10, куди приїжджає відпочивати політична еліта.

Путін зайняв одразу дві держдачі - шосту та восьму. Його сусідом є російський екс-прем'єр Дмитро Медведєв, якому дісталися дачі №9 та №10.

Як з'ясували журналісти, в резиденції Путіна реконструювали басейни, а на місці тенісного корту звели татамі. На дачі Путіна звели вертолітний майданчик прямо у морі. Також тут зводять льодовий палац, так само як поруч з маєтком під Геленджиком.

Фото: територія дач Путіна (krymr.org)

Для безпеки російського керівництва навколо дач Путіна та Медведєва встановили кілометрову охоронну зону, в яку також потрапило так зване "дачне поселення КДБ", серед мешканців якого колишні співробітники охорони радянських лідерів. Близько 700 метрів уздовж шосе поблизу дач закриті шестиметровим парканом у камерах відеоспостереження.

Фото: охорона дач навколо дач Путіна та Медведєва (krymr.org)

Крім того, місцеві мешканці розповідають, що територія довкола резиденції Путіна дуже сильно охороняється. Наприклад, за часів президенства Ющенка можна було ходити купатися в морі, хоч і через пости силовиків, а зараз частину дороги повністю закрили. Так само нікого не пускають в гори поблизу дач, які раніше були популярними серед туристів.

Нагадаємо, у січні команда російського опозиціонера Олексія Навального опублікувала розслідування про "палац Путіна" під Геленджиком на березі Чорного моря.

Як писало РБК-Україна, Путін назвав розслідування Навального чутками, якими намагалися "промити мізки" росіянам.

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