Ще один палац: журналісти знайшли дачу Путіна в Криму

Ще один "палац" російського президента розташований між Форосом та Ялтою, в колишньому селі Мухалатка. Там ще з радянських часів розташовані державні дачі №6, №8, №9 та №10, куди приїжджає відпочивати політична еліта.

Путін зайняв одразу дві держдачі - шосту та восьму. Його сусідом є російський екс-прем'єр Дмитро Медведєв, якому дісталися дачі №9 та №10.

Як з'ясували журналісти, в резиденції Путіна реконструювали басейни, а на місці тенісного корту звели татамі. На дачі Путіна звели вертолітний майданчик прямо у морі. Також тут зводять льодовий палац, так само як поруч з маєтком під Геленджиком.

Фото: територія дач Путіна (krymr.org)

Для безпеки російського керівництва навколо дач Путіна та Медведєва встановили кілометрову охоронну зону, в яку також потрапило так зване "дачне поселення КДБ", серед мешканців якого колишні співробітники охорони радянських лідерів. Близько 700 метрів уздовж шосе поблизу дач закриті шестиметровим парканом у камерах відеоспостереження.

Фото: охорона дач навколо дач Путіна та Медведєва (krymr.org)

Крім того, місцеві мешканці розповідають, що територія довкола резиденції Путіна дуже сильно охороняється. Наприклад, за часів президенства Ющенка можна було ходити купатися в морі, хоч і через пости силовиків, а зараз частину дороги повністю закрили. Так само нікого не пускають в гори поблизу дач, які раніше були популярними серед туристів.