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Еще один дворец: журналисты нашли дачу Путина в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

У российского президента Владимира Путина нашли еще одну резиденцию. Как выяснили журналисты, глава Кремля создал себе еще один "дворец" на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Еще один "дворец" российского президента расположен между Форосом и Ялтой, в бывшем селе Мухалатка. Там еще с советских времен расположены государственные дачи №6, №8, №9 и №10, куда приезжает отдыхать политическая элита.

Путин занял сразу две госдачи - шестую и восьмую. Его соседом является российский экс-премьер Дмитрий Медведев, которому достались дачи №9 и №10.

Как выяснили журналисты, в резиденции Путина реконструировали бассейны, а на месте теннисного корта построили татами. На даче Путина построили вертолетную площадку прямо в море. Также здесь возводят ледовый дворец, так же как рядом с поместьем под Геленджиком.

Фото: территория дач Путина (krymr.org)

Для безопасности российского руководства вокруг дач Путина и Медведева установили километровую охранную зону, в которую также попало так называемое "дачное поселение КГБ", среди жителей которого бывшие сотрудники охраны советских лидеров. Около 700 метров вдоль шоссе вблизи дач закрытые шестиметровым забором в камерах видеонаблюдения.

Фото: охрана дач вокруг дач Путина и Медведева (krymr.org)

Кроме того, местные жители рассказывают, что территория вокруг резиденции Путина очень сильно охраняется. Например, во времена президентства Ющенко можно было ходить купаться в море, хоть и через посты силовиков, а сейчас часть дороги полностью закрыли. Так же никого не пускают в горы вблизи дач, которые раньше были популярны среди туристов.

Напомним, в январе команда российского оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком на берегу Черного моря.

Как писало РБК-Украина, Путин назвал расследование Навального слухами, которыми пытались "промыть мозги" россиянам.

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Новости Украины Владимир ПутинКрымдворец
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