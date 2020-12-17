RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС розгляне схвалення вакцини від коронавірусу Moderna на початку січня

Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів ( може схвалити вакцину від коронавірусу mRNA-1273 компанії

Як зазначили в агентстві, в останні кілька тижнів було досягнуто значного прогресу в

"Сьогодні компанія достроково подала останній пакет даних, необхідних для оцінки заявки. Вони містять

Нагадаємо, розроблена компанією імунітет щонайменше на три місяці. Хоч кількість антитіл в людини зменшується, але їх кількість достатня, щоб боротися з вірусом.

Додамо, у вівторок вакцина від коронавірусу компанії

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Евросоюзвакцина от коронавируса