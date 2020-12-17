ЄС розгляне схвалення вакцини від коронавірусу Moderna на початку січня

Європейське агентство з лікарських засобів ( може схвалити вакцину від коронавірусу mRNA-1273 компанії

Як зазначили в агентстві, в останні кілька тижнів було досягнуто значного прогресу в

"Сьогодні компанія достроково подала останній пакет даних, необхідних для оцінки заявки. Вони містять

Нагадаємо, розроблена компанією імунітет щонайменше на три місяці. Хоч кількість антитіл в людини зменшується, але їх кількість достатня, щоб боротися з вірусом.

Додамо, у вівторок вакцина від коронавірусу компанії