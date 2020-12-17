ЕС рассмотрит одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января

Европейское агентство по лекарственным средствам ( может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании

Как отметили в агентстве, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в

"Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат

Напомним, разработанная компанией иммунитет минимум на три месяца. Хоть количество антител у человека уменьшается, но их количество достаточное, чтобы бороться с вирусом.

Добавим, во вторник вакцина от коронавируса компании