RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ЄС планують ввести сертифікати COVID-вакцинації протягом трьох місяців

Автор: РБК-Україна

Лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть введені протягом трьох місяців.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Tages Spiegel.

"Ще однією важливою темою були електронні підтвердження вакцинації. Ми всі були єдині в тому, що нам потрібно це. Технічні питання будуть опрацьовані Єврокомісією. Європейської комісії потрібно близько трьох місяців, щоб опрацювати технічні питання", - заявила вона.

За її словами, для початку такі сертифікати розроблять країни-члени, а Єврокомісія зробить їх "сумісними", щоб забезпечити можливість використовувати їх у всіх країнах-членах.

Крім того, Меркель повідомила, що політичного рішення про те, чи стане паспорт вакцинації обов'язковою умовою для поїздок, досі немає, проте ЄС може відкрити кордони для жителів інших країн з сертифікатами.

Нагадаємо, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро заявив, що сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.

Раніше ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзпаспортАнгела МеркельКоронавірус
Читайте також
У Португалії продовжили дію надзвичайного стану через COVID-19
У Франції заявили про погіршення ситуації з коронавірусом в країні
Прогноз погоди