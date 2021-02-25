В ЕС планируют ввести сертификаты COVID-вакцинации в течение трех месяцев

Лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", - заявила она.

По ее словам, для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Кроме того, Меркель сообщила, что политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.