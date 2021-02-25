UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС планируют ввести сертификаты COVID-вакцинации в течение трех месяцев

Автор: РБК-Украина

Лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Tages Spiegel.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", - заявила она.

По ее словам, для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Кроме того, Меркель сообщила, что политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

Напомним, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что сертификат вакцинации от коронавируса может стать важным для международных путешествий в будущем.

Ранее в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзпаспортАнгела МеркельКоронавирус
Читайте также
В Португалии продлили действие чрезвычайного положения из-за COVID-19
Во Франции заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Прогноз погоды