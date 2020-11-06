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ЄС офіційно ввів санкції проти Лукашенка

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під санкції також потрапив старший син Лукашенка - Віктор - та 13 білоруських чиновників.

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Рішення про введення санкцій було опубліковано в офіційному журналі ЄС.

"Зважаючи на серйозність ситуації в Білорусі, внаслідок триваючих репресій проти громадянського суспільства та опозиції, Олександр Лукашенко та ще 14 осіб повинні бути включені до списку санкцій", - йдеться в рішенні ЄС.

Зокрема, санкції було накладено на керівника адміністрації Лукашенка, голову Комітету державної безпеки Білорусі, голову Слідчого комітету, керівника Оперативно аналітичного центру, прес-секретаря білоруського президента, командира спецпідрозділу "Альфа" та голову Конституційного суду Білорусі.

Нагадаємо, санкції проти Лукашенка та білоруських посадовців були схвалені послами Євросоюзу ще 4 листопада.

Як писало РБК-Україна, введення нових персональних санкцій проти Білорусі, зокрема й проти Лукашенка, було анонсовано верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

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