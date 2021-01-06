Европейский регулятор схвалив COVID-вакцину Moderna

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу Moderna для використання на території ЄС. Рішення ухвалили 6 січня.
Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.
"Це друга вакцина, яка схвалена EMA", - йдеться в документі.
Наголошується, що вакцину американської компанії Moderna рекомендується використовувати для осіб старше 18 років.
Комітет агентства вивчив дані про якість, безпеку та ефективність цього препарату і рекомендував Єврокомісії видати формальне умовний дозвіл на її використання.
Нагадаємо, поки в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.
Крім цього повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів поки не рекомендує до використання в ЄС вакцини від COVID компанії AstraZeneca. У Євросоюзі хочуть більше даних про її якість.
Разом з тим у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.