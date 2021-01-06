UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Европейский регулятор одобрил COVID-вакцину Moderna

Автор: Андрей Козловский

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса Moderna для использования на территории ЕС. Решение приняли 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Это вторая вакцина, которая одобрена EMA", - говорится в документе.

Отмечается, что вакцину американской компании Moderna рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.

Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать формальное условное разрешение на ее использование.

Напомним, ранее в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 млн доз этой вакцины.

Кроме этого сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам пока не рекомендует к использованию в ЕС вакцины от COVID компании AstraZeneca. В Евросоюзе хотят больше данных о ее качестве.

Вместе с тем в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина