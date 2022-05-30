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ЄС не може допустити відмову від шостого пакету санкцій проти Росії, - глава Європарламенту

Фото: Роберта Метсола (twitter.com/EP_President)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Європейського Союзу не може дозволити, щоб угода із запровадження нових антиросійських обмежень не відбулася.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Шостий пакет санкцій проти Росії будь-що мають схвалити. Принаймні до цього закликають у президії Європарламенту.

"Я дуже сподіваюсь, що домовленість буде. Ми не можемо дозволити, щоб її не було. Хоч я і розумію реалії, з якими стикаються різні країни, та існує дозволена межа гнучкості, переступивши яку втратиться довіра наших громадян", – розповіла Метсола.

Вона визнала, що запровадження нових пакетів санкцій дається ЄС нелегко. Проте, зараз зберігається надія на запровадження обмежень, що стануть ефективними. Європарламент, за словами Метсоли, наполягатиме на нових санкцій проти РФ.

Країни ЄС досі не можуть погодити 6-й пакет санкцій проти РФ із нафтовим ембарго. Головний опонент обмежень – Угорщина, яка постійно висуває нові умови для зняття вето.

Нагадаємо, що президент Зеленський розкритикував Євросоюз за зволікання з ухваленням нових антиросійських санкцій.

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