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ЕС не может допустить отказ от шестого пакета санкций против России, - глава Европарламента

Фото: Роберта Метсола (twitter.com/EP_President)
Автор: Антон Федорцив

Руководство Европейского Союза не может позволить, чтобы соглашение о введении новых антироссийских ограничений не состоялось.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шестой пакет санкций против России во что бы то ни стало должны одобрить. По крайней мере, к этому призывают в президиуме Европарламента.

"Я очень надеюсь, что соглашение будет. Мы не можем позволить, чтобы его не было. Хоть я и понимаю реалии, с которыми сталкиваются разные страны, существует разрешенный предел гибкости, преступив которую доверие наших граждан будет утеряно", – рассказала Метсола.

Она признала, что введение новых пакетов санкций дается ЕС нелегко. Однако в данный момент сохраняется надежда на введение эффективных ограничений. Европарламент, по словам Метсолы, будет настаивать на новых санкциях против РФ.

Страны ЕС до сих пор не могут согласовать 6-й пакет санкций против РФ с нефтяным эмбарго. Главный оппонент ограничений – Венгрия, постоянно выдвигающая новые условия для снятия вето.

Напомним, что президент Зеленский раскритиковал Евросоюз за промедление с принятием новых антироссийских санкций.

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