ЕС не может допустить отказ от шестого пакета санкций против России, - глава Европарламента

Шестой пакет санкций против России во что бы то ни стало должны одобрить. По крайней мере, к этому призывают в президиуме Европарламента.

"Я очень надеюсь, что соглашение будет. Мы не можем позволить, чтобы его не было. Хоть я и понимаю реалии, с которыми сталкиваются разные страны, существует разрешенный предел гибкости, преступив которую доверие наших граждан будет утеряно", – рассказала Метсола.

Она признала, что введение новых пакетов санкций дается ЕС нелегко. Однако в данный момент сохраняется надежда на введение эффективных ограничений. Европарламент, по словам Метсолы, будет настаивать на новых санкциях против РФ.

Страны ЕС до сих пор не могут согласовать 6-й пакет санкций против РФ с нефтяным эмбарго. Главный оппонент ограничений – Венгрия, постоянно выдвигающая новые условия для снятия вето.