У Єревані протестують з вимогою відставки Пашиняна, люди перекрили вулицю

В Єревані поновилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Люди обурені його згодою підписати заяву про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Правоохоронці затримують або відтісняють протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці заблоковані автомобілями.

Також повідомлялося, що спеціальна слідча служба Вірменії порушила кримінальну справу за статтею "організація та проведення зборів з порушенням встановленого законом порядку", максимальна санкція якої передбачає двомісячний арешт.

Раніше Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Проте він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".