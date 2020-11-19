RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Єревані протестують з вимогою відставки Пашиняна, люди перекрили вулицю

Автор: Анастасия Рокитна

В Єревані поновилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Люди обурені його згодою підписати заяву про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Правоохоронці затримують або відтісняють протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці заблоковані автомобілями.

Також повідомлялося, що спеціальна слідча служба Вірменії порушила кримінальну справу за статтею "організація та проведення зборів з порушенням встановленого законом порядку", максимальна санкція якої передбачає двомісячний арешт.

Раніше Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Проте він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияпротестНікол Пашинян