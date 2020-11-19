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В Ереване протестуют с требованием отставки Пашиняна, люди перекрыли улицу

Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Правоохранители задерживают или оттесняют протестующих с проезжей части. Некоторые улицы заблокированы автомобилями.

Также сообщалось, что специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Ранее Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Однако он считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создании "Комитета национального спасения".

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Новости Украины АрменияпротестНикол Пашинян