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З Ердоганом і турецькими військовими: в Баку пройшов парад перемоги в Карабасі

Автор: РБК-Україна

У столиці Азербайджану Баку сьогодні відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію параду в Баку.

Парад пройшов на площі Азадліг (площа Свободи). Ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідало офіційним військових втрат Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також на параді представили військову техніку, а також захоплену під час бойових дій трофейну техніку.

Нагадаємо, наприкінці вересня між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.

Крім того, перемир'я в Нагірному Карабасі контролюватимуть Росія і Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.

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