Ердоган отримав перше щеплення від коронавірусу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган отримав перше щеплення від коронавірусу. Ердогана вакцинували препаратом китайської компанії Sinovac.
Про отримання вакцини турецький лідер написав у Telegram.
Щеплення турецького президента не транслювали у прямому ефірі, як це робили, наприклад, політики в США.
"Мені теж зробили щеплення", - заявив Ердоган.
Нагадаємо, вчора Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я, але вакцинація решти населення почалася тільки сьогодні.
Як писало РБК-Україна, в перший день кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 100 тисяч жителів Туреччини. На першому етапі Туреччина вакцинує медичних працівників.
Додамо, Україна також домовилася з Sinovac про закупівлю їхньої вакцини від коронавірусу. Умовою купівлі вакцини Sinovac є її ефективність понад 70%, але після випробувань в Бразилії вакцина показала дієвість у трохи більше 50% випадків.