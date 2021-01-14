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Ердоган отримав перше щеплення від коронавірусу

Новость на русском → Анкара, Четвер 14 січня 2021 17:40
Ердоган отримав перше щеплення від коронавірусу Фото: Реджеп Таїп Ердоган (t.me/RTErdogan)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган отримав перше щеплення від коронавірусу. Ердогана вакцинували препаратом китайської компанії Sinovac.

Про отримання вакцини турецький лідер написав у Telegram.

Щеплення турецького президента не транслювали у прямому ефірі, як це робили, наприклад, політики в США.

"Мені теж зробили щеплення", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, вчора Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я, але вакцинація решти населення почалася тільки сьогодні.

Як писало РБК-Україна, в перший день кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 100 тисяч жителів Туреччини. На першому етапі Туреччина вакцинує медичних працівників.

Додамо, Україна також домовилася з Sinovac про закупівлю їхньої вакцини від коронавірусу. Умовою купівлі вакцини Sinovac є її ефективність понад 70%, але після випробувань в Бразилії вакцина показала дієвість у трохи більше 50% випадків.

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