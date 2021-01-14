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Эрдоган получил первую прививку от коронавируса

Новина українською → Анкара, Четверг 14 января 2021 17:40
Эрдоган получил первую прививку от коронавируса Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (t.me/RTErdogan)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Эрдогана вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.

О получении вакцины турецкий лидер написал в Telegram.

Прививку турецкого президента не транслировали в прямом эфире, как это делали, например, политики в США.

"Мне тоже сделали прививку", - заявил Эрдоган.

Напомним, вчера Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения, но вакцинация остального населения началась только сегодня.

Как писало РБК-Украина, в первый день кампании по вакцинации прививку от коронавируса получили более 100 тысяч жителей Турции. На первом этапе Турция вакцинирует медицинских работников.

Добавим, Украина также договорилась с Sinovac о закупке их вакцины от коронавируса. Условием покупки вакцины Sinovac является ее эффективность более 70%, но после испытаний в Бразилии вакцина показала эффективность в чуть более 50% случаев.

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