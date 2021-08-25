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Ефективність РНК-вакцин проти коронавірусу знизилась: опубліковано дослідження

Автор: Анастасія Рокитна

Центр контролю та профілактики захворювань США дослідив падіння ефективності вакцин від коронавірусу після поширення штаму "Дельта". У дослідженні взяли участь понад 4 тисячі медиків та працівників служб екстреного реагування у 6 штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Medical Xpress.

Ефективність РНК-вакцин впала з 91% до 66%, повідомили дослідники. Мова йде, зокрема, про препарати виробництва Pfizer та Moderna.

Щотижня або при появі симптомів, подібних до коронавірусної хвороби, учасники проходили тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Ефективність вакцини в початковий період дослідження з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року оцінювалася в 91%, а після поширення "Дельти" - в 66%. При цьому дослідники наголошують, що ефективність вакцини також може знижуватися внаслідок часу, що пройшов з моменту щеплення.

"Хоча ці проміжні результати припускають помірне зниження ефективності вакцин проти COVID-19 в запобіганні інфекції, стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19", - зазначають дослідники.

Раніше повідомлялось, що зараження штамом "Дельта" почастішали у COVID-вакцинованих людей.

Разом з тим, у США знайшли антитіло, що захищає від усіх штамів коронавірусу.

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