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Эффективность РНК-вакцин против коронавируса снизилась: опубликовано исследование

Автор: Анастасия Рокитна

Центр контроля и профилактики заболеваний США исследовал падение эффективности вакцин от коронавируса после распространения штамма "Дельта". В исследовании приняли участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в 6 штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Medical Xpress.

Эффективность РНК-вакцин упала с 91% к 66%, сообщили исследователи. Речь идет, в частности, о препаратах производства Pfizer и Moderna.

Каждую неделю или при появлении симптомов, подобных коронавирусной болезни, участники проходили тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Эффективность вакцины в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года оценивалась в 91%, а после распространения "Дельты" - в 66%. При этом исследователи отмечают, что эффективность вакцины также может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", - отмечают исследователи.

Ранее сообщалось, что заражение штаммом "Дельта" участилось у COVID-вакцинированных людей.

Вместе с тем, в США нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса.

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