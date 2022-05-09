Одноголосне голосування втратило сенс. У Єврокомісії готові до скасування вето в ЄС

Очільниця Єврокомісії анонсувала підтримку внесення змін до окремих пунктів договору ЄС. Вони повинні пришвидшити процес ухвалення рішень об'єднанням.

"Я завжди казала, що одноголосне голосування з деяких ключових питань більше не має сенсу. Ми також повинні покращити те, як працює наша демократія. ЄС повинен адаптуватися, щоб продовжувати покращувати життя європейців", – заявила фон дер Ляйєн.

Напередодні Європарламент запропонував змінити систему ухвалення рішень Євросоюзом. Нині для прийняття важливих рішень потрібно отримати згоду всіх членів ЄС. Наявність вето гальмує вирішення нагальних проблем на кшталт схвалення ембарго на нафту з РФ.