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Единогласное голосование потеряло смысл. В Еврокомиссии готовы к отмене вето в ЕС

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотра принципа единогласного принятия важных решений странами-членами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

Глава Еврокомиссии анонсировала поддержку внесения изменений в отдельные пункты договора ЕС. Они должны ускорить процесс принятия решений объединением.

"Я всегда говорила, что единогласное голосование по некоторым ключевым вопросам больше не имеет смысла. Мы также должны улучшить то, как работает наша демократия. ЕС должен адаптироваться, чтобы продолжать улучшать жизнь европейцев", – заявила фон дер Ляйен.

Накануне Европарламент предложил изменить систему принятия решений Евросоюзом. В настоящее время для принятия важных решений следует получить согласие всех членов ЕС. Наличие вето тормозит решение неотложных проблем, к примеру, одобрения эмбарго на нефть из РФ.

К слову, в июне Еврокомиссия запланировала предоставить заключение по анкете Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС.

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