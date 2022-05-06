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Джонсон у розмові з Макроном закликав не вести переговори з Росією на її умовах

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди – двосторонні взаємини, допомога Україні та ізоляція Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Британський прем'єр привітав Макрона з переобранням і домовився про активізацію відносин між державами. Джонсон прагне спільно з Францією працювати над низкою проблем – від протистояння автократіям до глобальної енергетичної безпеки.

Джонсон і Макрон одностайно засудили "смертоносну дурість Путіна" з розв'язуванням війни. Вони домовилися координувати питання безпеки та допомоги Україні, а також заходи з ізоляції РФ.

"Прем'єр-міністр розповів про свій візит у Київ минулого місяця та поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну оборонну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", – ідеться в повідомленні.

Додатково лідери Британії та Франції обмінялися думками про вплив війни на світові ціни на енергоносії та продовольство. Джонсон і Макрон домовилися на рівні G7 працювати над пом'якшенням наслідків російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.

До слова, президент Зеленський обговорив надання зброї більшої дальності з Джонсоном.

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ФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаВеликобританіяЕммануель МакронБорис ДжонсонВійна Росії проти України