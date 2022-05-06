Джонсон у розмові з Макроном закликав не вести переговори з Росією на її умовах

Британський прем'єр привітав Макрона з переобранням і домовився про активізацію відносин між державами. Джонсон прагне спільно з Францією працювати над низкою проблем – від протистояння автократіям до глобальної енергетичної безпеки.

Джонсон і Макрон одностайно засудили "смертоносну дурість Путіна" з розв'язуванням війни. Вони домовилися координувати питання безпеки та допомоги Україні, а також заходи з ізоляції РФ.

"Прем'єр-міністр розповів про свій візит у Київ минулого місяця та поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну оборонну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", – ідеться в повідомленні.

Додатково лідери Британії та Франції обмінялися думками про вплив війни на світові ціни на енергоносії та продовольство. Джонсон і Макрон домовилися на рівні G7 працювати над пом'якшенням наслідків російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.