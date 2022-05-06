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Джонсон в разговоре с Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Британский премьер поприветствовал Макрона с переизбранием и договорился об активизации отношений между государствами. Джонсон стремится совместно с Францией работать над рядом проблем – от противостояния автократиям до глобальной энергетической безопасности.

Джонсон и Макрон единодушно осудили "смертоносную глупость Путина" с развязыванием войны. Они договорились координировать вопросы безопасности и помощи Украине, а также меры по изоляции РФ.

"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.

Дополнительно лидеры Великобритании и Франции омбинялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Джонсон и Макрон договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.

К слову, президент Зеленский обсудил предоставление оружия большей дальности с Джонсоном.

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ФранцияРоссийская ФедерацияУкраинаВеликобританияЭммануэль МакронБорис ДжонсонВойна России против Украины