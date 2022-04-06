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Драгі: Ембарго на російський газ наразі не розглядається ЄС

Фото: Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що питання заборони імпорту газу з Росії на цей момент на рівні Європейського Союзу не обговорюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очільник італійського уряду визнав, що ЄС поки не розглядає варіант із забороною імпорту блакитного палива з РФ. Проте, Італія охоче підтримає таку пропозицію у майбутньому.

"Газове ембарго ще не обговорювалося, і я не знаю, чи буде взагалі коли-небудь", – розповів Драгі на прес-конференції у Римі.

Він додав, що в разі припинення постачання з Росії Італія зможе покрити свої потреби до кінця жовтня завдяки резервам. Хоч Італія і залежна від російського газу, та Драгі підтвердив, що за наявності консенсусу в ЄС щодо блокування імпорту "ми будемо щасливі підкоритися".

До слова, Україна та США продовжують перемовини щодо потреб у паливі.

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