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Драги: Эмбарго на российский газ пока не рассматривается

Фото: Марио Драги (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вопрос запрета импорта газа из России на данный момент на уровне Европейского Союза не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава итальянского правительства признал, что ЕС пока не рассматривает вариант с запретом импорта голубого топлива из РФ. Однако Италия охотно поддержит такое предложение в будущем.

"Газовое эмбарго еще не обсуждалось, и я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь", – рассказал Драги на пресс-конференции в Риме.

Он добавил, что в случае прекращения поставок из России, Италия сможет покрыть свои нужды до конца октября благодаря резервам. Хотя Италия и зависима от российского газа, но Драги подтвердил, что при наличии консенсуса в ЕС по блокированию импорта "мы будем счастливы подчиниться".

К слову, Украина и США продолжают переговоры о потребностях в топливе.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияИталияСанкции против РоссииГазМарио Драги