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На дорозі з Карабаху до Вірменії утворився величезний затор

Новость на русском → Нагірний Карабах, Неділя 15 листопада 2020 05:25
На дорозі з Карабаху до Вірменії утворився величезний затор Фото: затор (media.az)
Автор: Артур Родивилов

Затор в кілька кілометрів утворився на дорозі, що веде з Нагірного Карабаху до Вірменії. Черга утворилася автівок, що покидають місто Карвачар (Кельбаджар).

Про це повідомляє Media Az.

Згідно з підписаною мирною угодою, Кельбаджарський район має відійти Азербайджану сьогодні, 15 листопада.

За словами учасників затору ділянку в 1,5 км довелося долати близько п'яти годин. Причиною затору стала маленька пропускна здатність допоміжної дороги, на якій перетнулися два потоки автомобілів: біженці й ті, хто повертається в Степанакерт. В Степанакерт вже повернулося понад 250 осіб.

Також Азербайджану 20 листопада має бути переданий Агдамський район, а 1 грудня - Лачинський район. Всі три райони не були зачеплені війною, але їх місцеві жителі змушені покинути свої будинки.

Як повідомляло РБК-Україна, Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих на полі бою навколо міста Шуша в Нагірному Карабасі. Обмін відбувся за сприяння й участі російських військових.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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